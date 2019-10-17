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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Чаклунка: Повелителька темряви вийшла в прокат в Україні

Трейлер фільму Чаклунка: Повелителька темряви з Анджеліною Джолі, який вийшов в прокат в Україні 17 жовтня 2019 року.

Малефисента 2

Сьогодні в українських кінотеатрах стартував показ фільму Чаклунка: Повелителька темряви. Раніше студія Walt Disney опублікувала трейлер фільму, в якому головну роль зіграла Анджеліна Джолі.

Також у стрічці зіграли Ель Фаннінг, Мішель Пфайффер, Ед Скрейн.

Режисером фільму виступив Хоакім Роннінг.

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Згідно із сюжетом, дії в картині розгортаються через кілька років після прокляття Маліфісенти, яке вона наклала на принцесу.

Прем’єра картини Чаклунка: Повелителька темряви в Україні відбулася 17 жовтня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явився перший тизер фільму Мулан, вихід якого заплановано на 27 березня 2020 року.

Фото: B&H Film Distribution Company (Скріншот)

Відео: B&H Film Distribution Company

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