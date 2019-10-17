Європейська мовна спілка згодна, що Україна має право встановлювати власні правила відбору на Євробачення.

Національна суспільна телекомпанія України має право заборонити виступати в Росії учасникам відбору для участі у пісенному конкурсі Євробачення, заявили організатори конкурсу.

– Кожен мовник, який бере участь, є індивідуально відповідальним за відбір артистів на пісенний конкурс Євробачення.

У Європейській мовній спілці додали, що усі країни мають дотриматися тільки двох єдиних правил щодо відбору артистів: їм має бути щонайменше 16 років на моменту фіналу конкурсу, а також – один артист має представляти не більше однієї країни на кожному окремому конкурсі.

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Як повідомлялося, відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.