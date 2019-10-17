17 жовтня в прокат вийшло продовження магічної історії Діснея з Анджеліною Джолі у головній ролі. Факти ICTV вже подивилися стрічку та діляться враженнями.

Сюжет

П’ять років минуло відтоді, як Дісней запропонував нам переосмислену Сплячу красуню. Новий всесвіт відрізняється тим, що поруч з королівством людей існує земля магічних створінь. Тільки от порозуміння між двома країнами немає. Не в останню чергу через чаклунку Малефісенту, що править магічними створіннями.

Єдиною, хто може встановити мир на цих землях, виявляється якраз спляча красуня Аврора, яку Малефісента виховала як хрещена тітка. Аврора покохала принца з людських земель, і цей союз може стати містком порозуміння для всього краю.

Однак чаклунка, добре знаючи зрадливу людську натуру, не воліє віддавати хрещеницю заміж. Та й мати принца не надто задоволена перспективами союзу і не бажає отримати відьму за сваху.

Як все вирішиться, і чи прийде мир на казкові землі, нам і пропонують дізнатися творці Чаклунки: Повелительки темряви.

Режисерська робота

Зняв стрічку Хоакім Роннінґ, що вже випускав для Діснея Пiратів Карибського моря: Помста Салазара. Роботу свою він виконав у кращих традиціях студії-гіганта, зробивши фільм дорогим бездушним атракціоном.

Картина побудована за банальними лекалами, і нам покажуть як фей, що вдягають принцесу у весільне платтячко, так і масштабну битву казкових створінь з армією людей. Є тут навіть відсилка до фінальної битви Гри престолів. Не вистачає хіба що пісень та танців, щоб усі точно впізнали Дісней.

Та чи варто було очікувати, що сценаристи без особливого досвіду Ноа Гарпстер та Міка Фітцерман-Блю зможуть продовжити історію, написану Ліндою Вулвертон? Діалоги у стрічці на рівні дитсадка, а інтригу вбивають у перші 10 хвилин. Ти точно знаєш від початку, хто тут поганець і чого чекати від сюжету.

Актори

Головні ролі виконали дві актриси з чималим творчим доробком. Передусім всі згадують Анджеліну Джолі, котра зіграла вже відому нам Малефісенту.

Кожна її поява приковує увагу глядачів. Допомагають цьому яскраві спецефекти та відмінний дубляж. Глибокий голос могутньої чародійки дійсно заворожує. Не можна не згадати грим, специфічні високі скули Малефісенти вже стали трендом Instagram, і тисячі дівчат наслідують героїню Джолі на своїх фото.

Матір принца з королівства людей зіграла Мішель Пфайффер. Цей персонаж відповідає за людську впертість та забобони. Її несприйняття міфічних істот живить конфлікт історії й нагадує, як ми звикли чинити з тими, хто не схожий на нас.

Роль Аврори знову виконала Ель Фаннінг. Але її персонаж блякне на фоні двох попередніх дам. По суті, лише чаклунка та королева отримали достойні ролі і мали змогу зобразити на екрані справжні емоції.

Решта персонажів були або просто беззмістовним фоном, як принц у виконанні Гарріса Діксона, або мали занадто мало екранного часу, як Чіветел Еджіофор, що зіграв феєкрила.

Враження

Фільм Чаклунка: Повелителька темряви вийшов дитячим фентезі з крутими спецефектами і банальним сюжетом в гірших традиціях Діснея. Він вчить нас того, що не кожен, хто з рогами – то відьма. І справжнє зло ніколи не виглядає таким з першого погляду.

Проте абсолютна більшість персонажів стрічки вийшли пласкими манекенами, а логіка цього дійства іноді зникає, немов чари феї опівночі. Тому зіткнення прогресу з ретроградством, як і боротьба молодого лібералізму зі старою автократією виглядають геть непереконливо.

А головне розчарування в тому, що цей атракціон від Діснея занадто затягнутий. За дві години він може набриднути не лише дорослим, але й дітям. Тому радити Чаклунку: Повелительки темряви можна тільки справжнім фанатам дитячих казочок.

Сюжет: 6,5/10

Режисерcька робота: 7/10

Актори: 8/10

Враження: 6,5/10

Загальна оцінка: 7/10

Дмитро Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution

Відео: Kinomania Films Distribution