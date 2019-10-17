Український гурт Mozgi презентував кліп на саундтрек до української комедії Скажене весілля.
Український гурт Mozgi опублікував кліп на пісню СВ2. Трек є саундтреком до українського фільму Скажені весілля.
У ролику учасники колективу постали в темних костюмах з бутоньєрками. Крім того, в ролику показали кадри з фільму і відео виступу колективу на сцені.
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Режисери – Максим Шелковников, Денис Маноха.
Прем’єра фільму призначена на 25 грудня 2019 року.
Нагадаємо, 11 жовтня український гурт Mozgi презентував новий кліп на пісню Space Sheeps.
Фото: mozgiband
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