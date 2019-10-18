Гурт Mozgi випустив ювілейний альбом Middle Finge, до якого увійшли 9 треків і 7 скитів.

Middle Finge – так називається новий ювілейний альбом гурту MOZGI, який вийшов 18 жовтня. Це багатомовний альбом, до якого увійшли 9 треків і 7 скитів.

– До п’ятиріччя групи безстрашні українські космонавти MOZGI вирушили у захоплюючу музичну пригоду на ракеті Middle Finger. Зоряна міжгалактична місія полетіла далеко від Землі, щоб передати привіт з майбутнього, – йдеться в анонсі альбому.

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Також 18 жовтня у небі з’явиться зірка названа на честь гурту.

До речі, 17 жовтня Mozgi презентував кліп на саундтрек до української комедії Скажене весілля.