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Леді Гага впала зі сцени під час концерту у Вегасі

Американська співачка Леді Гага впала зі сцени, встрибнувши на фаната під час шоу в Лас-Вегасі.

Леді Гага впала зі сцени під час концерту у Вегасі

Популярна співачка Леді Гага впала зі сцени, встрибнувши на фаната під час концерту. Інцидент стався 17 жовтня в Лас-Вегасі

Здивований шанувальник тримався як міг, але все-таки не втримав свого кумира і впав разом з нею прямо на глядачів.

Доля хлопця невідома, а ось співачка вже через кілька хвилин продовжила виступ.

Читайте: Леді Гага оконфузилася перед папараці

 

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До речі, американська поп-діва Крістіна Агілера впала зі сходів під час виступу у Росії.

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