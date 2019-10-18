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Манит: Кривошапко здивував шанувальників новою піснею

Український співак і фіналіст шоу Х-Фактор Олександр Кривошапко презентував нову пісню Манит.

Манит: Кривошапко здивував шанувальників новою піснею

Олександр Кривошапко здивував шанувальників новою піснею Манит. Після багатьох років роботи в жанрі кросовера артист вирішив спробувати себе в більш сучасному напрямку.

Тематика пісні залишилася колишньою – любов до жінки. Сам Олександр зізнається, цей трек дуже актуальний для нього.

– Я, як людина не позбавлена духу авантюризму, вирішив спробувати себе у невластивому для мене раніше стилі виконання і взяв у роботу дуже сучасний матеріал. Першою композицією стала пісня Манит.

Її назва виявилася символічною, оскільки мене реально вабить нове і невипробуване мною у різних музичних напрямках. Я ще досить молодий і перебуваю в постійному пошуку, відчуваючи спрагу творчих пригод, – розповідає артист.

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До слова, новий альбом Олександр Кривошапко обіцяє випустити вже на початку наступного року.

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