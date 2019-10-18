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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Slenderbodies зняли кліп в українській колонії суворого режиму

Арештанти колонії суворого режиму в Київській області стали головними акторами кліпу гурту Slenderbodies – Arrival.

Slenderbodies зняли кліп в українській колонії суворого режиму

Кліп на пісню Arrival американського гурту Slenderbodies було знято у колонії суворого режиму в Київській області. Над відеороботою спільно працювали англійська та українська студії.

Перед роботою з арештантами, які виступили головними акторами, зі знімальною групою попрацював психолог-криміналіст.

– Психолог багато говорив про індивідуальний підхід до кожного з хлопців, розповів нюанси місцевої мови жестів і загальноприйняті правила у середовищі ув’язнених, – розповіла продюсер української студії Даша Дєрягіна.

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Усього на кастингу з 50 ув’язнених були обрані для зйомок 12 основних героїв.

Нагадаємо, раніше кліп у Києві зняв популярний британський співак Калум Скотт.

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