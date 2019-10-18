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Третій сезон Дивних див побив рекорд на Netflix

Третій сезон серіалу Дивні дива побив рекорд стрімінгової платформи Netflix за кількістю переглядів.

Дивні дива 3

Третій сезон серіалу Дивні дива став сезоном з найбільшою кількістю переглядів в історії стрімінгової платформи Netflix.

За чотири тижні з моменту виходу його подивилися близько 64 млн передплатників сервісу.

Оскільки однією передплатою Netflix можуть користуватися кілька осіб, то число глядачів може бути більшим.

Читайте: У новому сезоні серіалу Дивних див знявся українець

Прем’єра третього сезону Дивних див відбулася 4 липня 2019 року.

Нагадаємо, 30 вересня Netflix офіційно анонсував четвертий сезон серіалу Дивні дива.

Джерело: See What’s Next

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