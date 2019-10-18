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З Ліндеманном у Пітері: Лобода відсвяткувала день народження

Світлана Лобода відсвяткувала день народження у Санкт-Петербурзі разом із Тіллем Ліндеманном.

З Ліндеманном у Пітері: Лобода відсвяткувала день народження

Українська співачка Світлана Лобода відсвяткувала свій 37-й день народження.

Зірка показала в Instagram, що привітати її прийшли фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн і друзі, серед яких члени її команди та грузинський дизайнер Бічола Тетрадзе.

Цікаво, що відзначала своє свято Лобода у Санкт-Петербурзі.

Читайте: День народження і весілля: Лобода приїхала до Києва

Колеги і друзі за сценею також приєдналися до привітань у коментарях. Добрі слова Лобода отримала від Михайла Галустяна, Аніти Цой та інших.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року Світлана Лобода вдруге стала мамою.

ЗМІ неодноразово писали про те, що батьком її дитини є Ліндеманн, але артисти не коментували цю інформацію.

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