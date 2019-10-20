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MARUV розкритикувала нові правила нацвідбору Євробачення

MARUV висловилася щодо правил нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення.

MARUV розкритикувала нові правила нацвідбору Євробачення

MARUV вважає, що нові правила нацвідбору не зовсім імпонують виконавцям.

Відтепер учасником Нацвідбору може бути виконавець або колектив, який не виступав на території Росії з 2014 року, не планує і не анонсує концерти під час конкурсу і до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

В іншому випадку учасників дискваліфікують.

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За словами артистки, дані обмеження є поганими для самого конкурсу, для розвитку музики і в цілому для творчої особистості.

– Жителів планети Земля і так дуже багато всього роз’єднує: мова, колір шкіри, віра або політичні погляди, музика залишилася єдиною екологічною силою, яка нас об’єднує, і навіть це у нас хочуть відібрати, – поділилася виконавиця.

До речі, MARUV знову виступила у Росії, цього разу вона заспівала на розігріві концерту Крістіни Агілери у Москві.

Джерело: КП в Україні

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