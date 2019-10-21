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Корона – вийшов трейлер третього сезону серіалу від Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер третього сезону серіалу Корона.

Корона – вийшов трейлер третього сезону серіалу від Netflix

Netflix презентував трейлер третього сезону серіалу Корона, який виходить з 2016 року і розповідає про королівську сім’ю з моменту весілля Єлизавети II до теперішнього часу.

У новому сезоні йтиметься про бунтівну принцесу Маргарет. Королеву в третьому сезоні зіграє Олівія Колман, принца Філіпа – Тобайас Мензіс.

Читайте: Рецензія на фільм Чаклунка: Повелителька темряви. Коли теща – відьма

Сестру королеви принцесу Маргарет зіграє Хелена Бонем Картер.

Прем’єра третього сезону Корони відбудеться 17 листопада 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Netflix випустив повнометражний фільм Вінса Гіллігана El Camino: У всі тяжкі.

Фото: Netflix

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