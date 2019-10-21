Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер третього сезону серіалу Корона.
Netflix презентував трейлер третього сезону серіалу Корона, який виходить з 2016 року і розповідає про королівську сім’ю з моменту весілля Єлизавети II до теперішнього часу.
У новому сезоні йтиметься про бунтівну принцесу Маргарет. Королеву в третьому сезоні зіграє Олівія Колман, принца Філіпа – Тобайас Мензіс.
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Сестру королеви принцесу Маргарет зіграє Хелена Бонем Картер.
Прем’єра третього сезону Корони відбудеться 17 листопада 2019 року.
Раніше Факти ICTV писали, що Netflix випустив повнометражний фільм Вінса Гіллігана El Camino: У всі тяжкі.
Фото: Netflix
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