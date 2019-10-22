Поки склад журі нацвідбору на Євробачення 2020 залишається невідомим, пропонуємо українцям обрати свого фаворита.
Організатори нацвідбору на Євробачення 2020 запустили голосування, аби дізнатися, кого українці хочуть бачити у складі журі конкурсу.
Глядачам пропонують вибрати з дев’яти кандидатів:
- Андрій Данилко;
- Ігор Кондратюк;
- Олег Винник;
- Джамала;
- Дмитро Шуров;
- Настя Каменських;
- Оля Полякова;
- Євген Філатов;
- MELOVIN.
Читайте: Питатиму формулу Штайнмаєра: Притула вестиме нацвідбір на Євробачення-2020
Наразі лідерами голосування на сайті СТБ є MELOVIN (41%), Андрій Данилко (27%) і Джамала (11%).
Факти ICTV також хочуть дізнатися, кого обирають наші читачі.
Хто має бути в журі нацвідбору на Євробачення 2020?
- MELOVIN 35%, 7 votes7 votes 35%35%
- Андрій Данилко 35%, 7 votes7 votes 35%35%
- Ігор Кондратюк 15%, 3 votes3 votes 15%15%
- Джамала 10%, 2 votes2 votes 10%10%
- Євген Філатов 5%, 1 vote1 vote 5%5%
- Олег Винник 0%, 0 votes0 votes0%
- Оля Полякова 0%, 0 votes0 votes0%
- Настя Каменських 0%, 0 votes0 votes0%
- Дмитро Шуров 0%, 0 votes0 votes0%
Нагадаємо, цього року нацвідбір на Євробачення проходитиме за новими правилами. Точні імена членів журі нацвідбору з’являться пізніше. Поки відомо, що ведучим прямих ефірів буде Сергій Притула.