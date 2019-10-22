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Хто має бути в журі нацвідбору на Євробачення 2020 (ГОЛОСУВАННЯ)

Поки склад журі нацвідбору на Євробачення 2020 залишається невідомим, пропонуємо українцям обрати свого фаворита.

Євробачення

Організатори нацвідбору на Євробачення 2020 запустили голосування, аби дізнатися, кого українці хочуть бачити у складі журі конкурсу.

Глядачам пропонують вибрати з дев’яти кандидатів:

  • Андрій Данилко;
  • Ігор Кондратюк;
  • Олег Винник;
  • Джамала;
  • Дмитро Шуров;
  • Настя Каменських;
  • Оля Полякова;
  • Євген Філатов;
  • MELOVIN.

Читайте: Питатиму формулу Штайнмаєра: Притула вестиме нацвідбір на Євробачення-2020

Наразі лідерами голосування на сайті СТБ є MELOVIN (41%), Андрій Данилко (27%) і Джамала (11%).

Факти ICTV також хочуть дізнатися, кого обирають наші читачі.

Хто має бути в журі нацвідбору на Євробачення 2020?

  • MELOVIN 35%, 7 votes
    7 votes 35%
    35%
  • Андрій Данилко 35%, 7 votes
    7 votes 35%
    35%
  • Ігор Кондратюк 15%, 3 votes
    3 votes 15%
    15%
  • Джамала 10%, 2 votes
    2 votes 10%
    10%
  • Євген Філатов 5%, 1 vote
    1 vote 5%
    5%
  • Олег Винник 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • Оля Полякова 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • Настя Каменських 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
  • Дмитро Шуров 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 20

Нагадаємо, цього року нацвідбір на Євробачення проходитиме за новими правилами. Точні імена членів журі нацвідбору з’являться пізніше. Поки відомо, що ведучим прямих ефірів буде Сергій Притула.

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