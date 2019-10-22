Гурт Бумбокс випустив четвертий відеокліп в рамках промокампанії альбому Таємний код: Рубікон.

Український гурт Бубмбокс у рампах промокампанії альбому Таємний код: Рубікон презентував четвертий кліп під назвою ДШ.

– Кліп на пісню ДШ вже не перша успішна співпраця гурту з режисером Стасом Гуренко. На мою думку він і вся команда хірургічно точно втілили в життя ідею і показали іншу, соціальну складову сенсу пісні. Головний герой зустрічається зі своїм страхом втратити найважливіше. Як і всі ми, він, метафорично, поставлений перед вибором між обов’язком і сумлінням, – розповідає Андрій Хливнюк.

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Режисер кліпу Станіслав Гуренко зазначає, що цей кліп виявився найскладнішим, бо вся справа у пісні.

– Коли мова йде про музични кліпи, я беруся працювати тільки з тими артистами, музика яких мені близька. Трек ДШ виявився дуже сильним і не найлегшим для мене в моральному плані, було складно не пропускати його через себе, не рефлексувати, – поділився враження режисер.

У листопаді 2018 року Бумбокс презентував пісню Твій на 100% – другий сингл із альбому Таємний код.