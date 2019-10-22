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Нікі Мінаж вийшла заміж за скандального Кеннета Петті

Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж вийшла заміж за раніше судимого Кеннета Петті.

Нікі Мінаж вийшла заміж за скандального Кеннета Петті

36-річна співачка Нікі Мінаж, справжнє ім’я якої Оніка Таня Мараж повідомила, що пов’язала себе путами шлюбу з 41-річним скандальним Кеннетом Петті.

В Instagram Нікі розмістила відео, на якому зображені бокали з написами Mr і Mrs (містер і місіс) і бейсболки з підписами Bride і Groom.

Також співачка вказала своє справжнє ім’я, дописавши до нього прізвище чоловіка Петті з датою – 21.10.2019.

Читайте: Нікі Мінаж залишає сцену

 

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Публикация от Barbie (@nickiminaj)

Обранець Нікі Мінаж має погану славу через те, що був засуджений у 1995 році за спробу зґвалтування 16-річної дівчинки. Крім того, у документах йдеться, що під час нападу чоловік використовував холодну зброю.

Нагадаємо, Мінаж знялася для обкладинки чоловічого журналу XXL.

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