Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж вийшла заміж за раніше судимого Кеннета Петті.

36-річна співачка Нікі Мінаж, справжнє ім’я якої Оніка Таня Мараж повідомила, що пов’язала себе путами шлюбу з 41-річним скандальним Кеннетом Петті.

В Instagram Нікі розмістила відео, на якому зображені бокали з написами Mr і Mrs (містер і місіс) і бейсболки з підписами Bride і Groom.

Також співачка вказала своє справжнє ім’я, дописавши до нього прізвище чоловіка Петті з датою – 21.10.2019.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barbie (@nickiminaj) 21 Окт 2019 в 8:22 PDT

Обранець Нікі Мінаж має погану славу через те, що був засуджений у 1995 році за спробу зґвалтування 16-річної дівчинки. Крім того, у документах йдеться, що під час нападу чоловік використовував холодну зброю.

Нагадаємо, Мінаж знялася для обкладинки чоловічого журналу XXL.