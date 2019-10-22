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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Прикинувся кур’єром: Дорн презентував міні-альбом у дворі шанувальника

Популярний український співак Іван Дорн презентував свій новий міні-альбом у дворі шанувальника.

иван дорн

Співак Іван Дорн презентував свій EP Три хороших пісні, який він записав разом з виконавцем Романом Bestseller.

Однак спосіб презентації артисти обрали незвичайний. Музиканти прибули до будинку одного з найактивніших прихильників Дорна під виглядом кур’єрів і влаштували сюрприз для всіх жителів двору.

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Подивитися на камерний виступ виконавців, а також більше дізнатися про створення EP можна завдяки відео CondornTV.

Раніше Факти ICTV писали, що гурт Бумбокс випустив четвертий відеокліп в рамках промокампанії альбому Таємний код: Рубікон.

Фотоdorn_ivan

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