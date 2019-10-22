Напередодні наймістичнішого та страшного свята Факти ICTV зібрали топ-5 фільмів, які можна подивитися на Хеловін.

Хеловін – відмінний привід провести вечір за переглядом фільмів жахів. За останні роки на екрани вийшло багато нестандартних і дійсно страшних хоррорів, які заслуговують на вашу увагу.

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Що подивитися на Хеловін – оберіть із топу найкращих фільмів жахів від Фактів ICTV.

Реінкарнація (режисер Арі Астер, 2018 рік)

Реінкарнація – американський фільм жахів з елементами драми та детектива.

Після смерті Еллен Грехем, її дочка Енні починає розкривати таємничі секрети свого родоводу. З кожним днем вона виявляє нові жахливі таємниці та дізнається, що тепер кожному члену сім’ї загрожує зловісне фамільне прокляття.

Пастка (режисер Джордан Пів, 2017 рік)

Номінант на премію Оскар 2018. Триллер розкриває проблему расизму в Америці.

У фільмі розповідається про темношкірого хлопця, який має успіх, гідне становище в суспільстві та кохану дівчину. Вона одного разу пропонує йому познайомитися з її родиною.

Пара вирушила до фамільного маєтку. Однак одразу починаєш розуміти, що тут відбувається щось недобре. Чоловік зустрічає божевільного афроамериканця, який всіляко намагається пояснити, що нашому герою потрібно звідси забиратися. Однак не все так просто.

Суспірія (режисер Лука Гуаданьїно, 2018 рік)

В італійському хоррорі розповідається про юну танцівницю, що потрапляє в балетну школу мрії, якою заправляють відьми.

Суспірія 2018 року – це ремейк на однойменний фільм 1977 року. Якщо оригінальна стрічка була переповнена великою кількістю крові, динамічною музикою та нехитрим сюжетом, то сучасний фільм взяв від класики лише основну ідею та назву і збудував свій похмурий і реалістичний містичний світ.

Неоновий демон (режисер Ніколас Віндінг-Рефн, 2016 рік)

Психологічний трилер розповідає про жахи модельної кар’єри.

Провінціалка Джессі, яка володіє неймовірно привабливою зовнішністю, одразу ж після закінчення школи вирушає в Лос-Анджелес, щоб спробувати здійснити свою заповітну мрію – стати супермоделлю. Дівчині вдається досягти своєї мети та завоювати любов шанувальників. Однак багатьом її успіх не дає спокою.

Чим ми займаємося в тіні (режисери Тайка Вайтіті і Джемейн Клемент, 2014 рік)

Завжди будуть ті, хто зовсім не любить фільми жахів, але містикою все ж хочеться себе побалувати хоча б на Хеловін.

Новозеландська псевдодокументальна стрічка Чим ми займаємося в тіні ідеально підійде.

У картині розповідається про повсякденне життя вампірів у сучасному світі. У фільмі прекрасно все: оригінальне використання кліше про вампірів, акторська гра, гумор.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на Хеловін 2019 у Києві.