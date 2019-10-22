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Як потрапити у кліп до зірки

Як засвітитися у кліпі знаменитого співака і чи потрібні для цього гроші, читайте на сайті Факти ICTV.

Як потрапити у кліп до зірки

Щоб засвітитися у кліпі співачки Леді Гаги, російський мільйонер заплатив їй один млн доларів, а напередодні у кліпі до іншої пісні помітили лондонського чиновник, щоправда, він віддав за це вдвічі менше.

Але українські зірки так не роблять.

Для прикладу, MamaRika каже, що вони платять, аби люди знімалися у їхніх кліпах, а учасники української групи Yuko самі запросили бажаючих знятися у їхньому кліпі.

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Щоправда частіше акторів кліпу обирають продюсери та режисери.

– Одного разу я хотів запропонувати свої кандидатури в кліп Такі молоді, на що мені режисер сказав: Знаєш, ті дівчата, які тобі подобаються, не завжди добре виглядають у кадрі.

Тому дуже багато залежатиме від режисера, – розповів співак Ivan NAVI.

Як потрапити у кліп зірки

Аби знятися у кліпі, потрібно просто пройти кастинг і сподобатися, але не співаку, а режисеру або продюсеру.

Нагадаємо, арештанти колонії суворого режиму в Київській області стали головними акторами кліпу гурту Slenderbodies – Arrival.

Джерело: Ранок у великому місті

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