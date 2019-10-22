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Зоряні війни 9: вийшов фінальний трейлер фільму

В мережі з’явився трейлер дев’ятого епізоду Зоряних війн: Сходження Скайуокера.

Звездные войны 9

Компанія Disney випустила фінальний трейлер фільму Зоряні війни: Сходження Скайуокера.

У трейлері показано, як головна героїня фільму Рей бореться з Кайло Реном.

Читайте: Наступні Зоряні війни знімуть творці серіалу Гра престолів

Пізніше вона зустрічається з принцесою Леєю Органой, яку зіграла Керрі Фішер.

– Сага закінчиться. Історія житиме вічно, – написано в кінці відео.

Фільм Зоряні війни: Сходження Скайуокера вийде в прокат 20 грудня.

Нагадаємо, в квітні з’явився перший тизер дев’ятого епізоду Зоряних війн.

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