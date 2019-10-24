У США дівчина, яка виросла в релігійній сім’ї та обіймала посаду проповідниці в церкві, стала порноактрисою.

У США Едді Ендрюс росла в релігійній сім’ї та до 26 років займалася сексом тільки один раз.

Крім того, вона обіймала посаду проповідниці в церкві. Протягом 18 місяців дівчина проповідувала віру мормонів.

Однак у цей період вона почала відчувати, що втрачає свою індивідуальність.

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У 2017 році дівчина переїхала до Каліфорнії, де почала заробляти на життя танцями. Після цього її запросили знятися в порно. Ендрюс завоювала успіх у цій сфері досить швидко.

Дівчина розповіла, що її сім’я була здивована вибором дочки, але прийняла його.















Американська проповідниця стала порноактрисою / 4 фотографии

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Фото: iamaddieandrews