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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Look At Her Now: Селена Гомес випустила другий сингл за тиждень

Популярна американська співачка Селена Гомес випустила другий сингл за цей тиждень Look At Her Now.

Look At Her Now: Селена Гомес випустила другий сингл за тиждень

27-річна Селена Гомес презентувала другий сингл за цей тиждень під назвою Look At Her Now. Пісня присвячена першому коханню.

– Я відчувала, що ці дві пісні, випущені поспіль, завершили історію про те, як можна рости незалежно від того, які проблеми відбуваються в житті. Перестаньте звертати увагу на сторонніх і живіть на своїх умовах, – зазначила Гомес.

Вчора співачка презентувала на пісню Lose You To Love Me (Втратити тебе, щоб полюбити себе).

Шанувальники одразу побачили у словах пісні посилання до її складного розставання зі співаком Джастіном Бібером.

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Сама ж Селена Гомес написала, що натхненням для цієї пісні стало багато подій, які відбулися в її житті.

– Я хочу, щоб люди відчували надію та щоб ви знали, що можна стати краще та сильнышою версією себе, – зазначила Гомес.

У пісні є досить інтригуючі рядки: Ти зламав мене, тепер я це бачу. Через два місяці ти знайшов нам заміну (You tore me down and now it’s showing, in two months you replaced us).

Фанати одразу зазначили, що це слова про розставання Селени і Джастіна, адже через кілька місяців після розриву артист встиг зав’язати роман з Гейлі Болдуін.

Раніше Факти ICTV псиали, що український співак Іван Дорн презентував свій новий міні-альбом у дворі шанувальника.

Фото: Dreamstime

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