Кіностудії назвали претендентів на американську премію Оскар 2020 у номінації за найкращу чоловічу роль.
Претендентами у номінації за найкращу чоловічу роль стали Леонардо Ді Капріо, Меттью Різ, Роберт Паттінсон і Джонатан Прайс.
Повідомляється, що студія Sony висунула Ді Капріо за роль у фільмі Одного разу в Голлівуді режисера Квентіна Тарантіно, а Бреда Пітта – за роль другого плану у цьому ж фільмі.
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Також за головну роль у фільмі Прекрасний день по сусідству Sony запропонувала у претенденти на Оскар Меттью Різа. Кандидатом на премію за роль другого плану став Том Генкс.
Netflix також висунув своїх кандидатів на Оскар. У головній номінації висунули Джонатана Прайса за роль Папи Римського Франциска у фільмі Два папи та Ентоні Гопкінса за роль другого плану у цьому ж фільмі.
У свою чергу Variety зазначає, що актор Роберт Паттінсон був висунутий компанією A24 за головну роль у фільмі Маяк.
Нагадаємо, що Оскар 2019 за найкращу чоловічу роль отримав Рамі Малек, який зіграв феєричного Фредді Мерк’юрі у біографічному фільмі Богемна рапсодія.
Джерело: Indiewire