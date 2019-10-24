Кіностудії назвали претендентів на американську премію Оскар 2020 у номінації за найкращу чоловічу роль.

Претендентами у номінації за найкращу чоловічу роль стали Леонардо Ді Капріо, Меттью Різ, Роберт Паттінсон і Джонатан Прайс.

Повідомляється, що студія Sony висунула Ді Капріо за роль у фільмі Одного разу в Голлівуді режисера Квентіна Тарантіно, а Бреда Пітта – за роль другого плану у цьому ж фільмі.

Читайте: Рецензія на фільм Одного разу в Голлівуді: не засинайте з Тарантіно

Також за головну роль у фільмі Прекрасний день по сусідству Sony запропонувала у претенденти на Оскар Меттью Різа. Кандидатом на премію за роль другого плану став Том Генкс.

Netflix також висунув своїх кандидатів на Оскар. У головній номінації висунули Джонатана Прайса за роль Папи Римського Франциска у фільмі Два папи та Ентоні Гопкінса за роль другого плану у цьому ж фільмі.

У свою чергу Variety зазначає, що актор Роберт Паттінсон був висунутий компанією A24 за головну роль у фільмі Маяк.

Нагадаємо, що Оскар 2019 за найкращу чоловічу роль отримав Рамі Малек, який зіграв феєричного Фредді Мерк’юрі у біографічному фільмі Богемна рапсодія.

Джерело: Indiewire