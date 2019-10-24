Український ведучий Олександр Педан жорстко розіграв колегу Лесю Нікітюк, але сам став жертвою її жарту.
Олександр Педан вирішив розіграти свою колегу Лесю Нікітюк. Про це зірка розповіла підписникам у соцмережах.
На відео видно, як Леся вранці збирається їхати на зйомки, але біля її авто двоє чоловіків нібито святкують день народження.
Нікітюк не розгубилася і подарувала їм пісню – Happy Birthday to you!
Пізніше ведуча розповіла шанувальникам про правдоподібний пранк зі стріляниною і поліцією, яка не на жарт злякав її.
– Сьогодні о 9 ранку мене розіграли. Була стрілянина, поліція, я дуже злякалася.
Зараз мені капають корвалол. Я хочу заявити, що припиняю будь-які відносини та дружбу з Олександром Педаном.
Саша, це реально не смішно. Галочку отримав, подругу втратив, – звернулася до ведучого Нікітюк.
Читайте: Леся Нікітюк і MARUV без одягу станцювали під Bang
Незабаром після цього Олександр Педан публічно вибачився перед Нікітюк.
– Ми реально перегнули. Я намагався додзвонитися до Лесі, вибачитися, але вона збиває мене.
Я особисто і вся команда заявляємо, що це було занадто, вибач. Ми думали, що ти нас розкусиш, але вийшло так, що ми тебе налякали.
Пробач, ми не хотіли цього, – визнав Педан.
Крім того, Педан звернувся до підписників за порадою. Після безлічі коментарів він таки вирішив їхати до Лесі з букетом квітів, щоб вибачитися.
Відповідь Лесі не змусила довго чекати.
– Я гравець ще той і вирішила йти до кінця, розігравши його (Педана. – Ред.) Всіма цими “лікарями”, “швидкою допомогою” і “відпискою” від Педана.
Колеги порозумілися – Педан привіз Нікітюк квіти, а вона подарувала йому кульки.
При цьому Леся зауважила, що якщо Саша на свій розіграш витратився сильно, то її “відповідь” коштувала 17 грн.
Раніше Леся Нікітюк показувала свій відпочинок на Мальдівах.