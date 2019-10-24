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Повна маячня! Дружина Бібера про нові пісні Гомес

Дружина співака Джастіна Бібера прокоментувала нові пісні екс-коханої свого чоловіка Селени Гомес.

Повна маячня! Дружина Бібера про нові пісні Гомес

Пісні Селени Гомес Lose You to Love Me і Look At Her Now вперше прокоментувала модель Хейлі Болдуін і дружина Джастіна Бібера за сумісництвом.

– Я вб’ю тебе, – написала вона в Instagram.

Такий коментар викликав негативну реакцію користувачів, вони різко засудили таку реакцію.

У свою чергу, Болдуін вирішила спростувати чутки про те, що загрожувала життю Гомес або якимось чином відповіла на її пісні:

– Будь ласка, припиніть говорити цю дурницю. Це ніяка не “реакція”. Не може бути ніякої реакції. Це повна нісенітниця, – емоційно висловилася модель в інтерв’ю Just Jared.

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В офіційній заяві співачка не стала заперечувати, що нові пісні пов’язані з душевними ранами, які їй завдав Бібер у складний життєвий період.

Нагадаємо, що 24 жовтня Селена Гомес випустила другий сингл за цей тиждень Look At Her Now. За день до цього вона презентувала кліп на пісню Lose You To Love Me (Втратити тебе, щоб полюбити себе).

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