PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Родина Адамсів вийшла в прокат в українських кінотеатрах

24 жовтня мультфільм Родина Адамсів почали показувати в кінотеатрах України.

Родина Адамсів

Родина Адамсів повертається з мультфільмом, який розповість про їхню нову і не менш дивну пригоду.

У прокат в Україні Сімейка Адамс вийшла 24 жовтня.

Вперше сім’я, яка живе у похмурій атмосфері, з’явилася на сторінках газети The New Yorker в 1938 році і з того часу отримала багато адаптацій в кіно і на телебаченні.

Читайте: Що подивитися на Хеловін – топ-5 неординарних фільмів

Режисери Родина Адамсів – Грег Тірнан і Конрад Вернон, відомі своєю роботою над такими мультфільмами як Мадагаскар 3 і Шрек 2.

Також у новому мультфільмі звучатиме класична пісня, з якою асоціюється дивна сімейка.

До слова, з’явився фінальний трейлер фільму Зоряні війни: Сходження Скайвокера.

Відео: B&H Film Distribution Company

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дні українського кіно у Мюнхені з торговельною маркою STATUS
Дні українського кіно у Мюнхені з торговельною маркою STATUS
Чому не працює онлайн-плеєр Moonwalk
Чому не працює онлайн-плеєр Moonwalk
Хэллоуин 2019
Що подивитися на Хеловін – топ-5 неординарних фільмів
Рецензія на фільм Чаклунка: Повелителька темряви. Коли теща – відьма
Рецензія на фільм Чаклунка: Повелителька темряви. Коли теща – відьма
Малефисента 2
Чаклунка: Повелителька темряви вийшла в прокат в Україні
Зои Кравиц
Хто стане Жінкою-кішкою в новому фільмі про Бетмена
El Camino: Netflix випустив фільм-продовження серіалу У всі тяжкі
El Camino: Netflix випустив фільм-продовження серіалу У всі тяжкі
Рівердейл 4 сезон 1 серія: Глава 58: Пам’яті померлого (тизер)
Рівердейл 4 сезон 1 серія: Глава 58: Пам’яті померлого (тизер)
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка