24 жовтня мультфільм Родина Адамсів почали показувати в кінотеатрах України.
Родина Адамсів повертається з мультфільмом, який розповість про їхню нову і не менш дивну пригоду.
У прокат в Україні Сімейка Адамс вийшла 24 жовтня.
Вперше сім’я, яка живе у похмурій атмосфері, з’явилася на сторінках газети The New Yorker в 1938 році і з того часу отримала багато адаптацій в кіно і на телебаченні.
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Режисери Родина Адамсів – Грег Тірнан і Конрад Вернон, відомі своєю роботою над такими мультфільмами як Мадагаскар 3 і Шрек 2.
Також у новому мультфільмі звучатиме класична пісня, з якою асоціюється дивна сімейка.
До слова, з’явився фінальний трейлер фільму Зоряні війни: Сходження Скайвокера.
Відео: B&H Film Distribution Company
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