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Elefante: Настя Каменських презентувала сингл іспанською

Популярна українська співачка презентувала сингл іспанською мовою Elefante.

Elefante: Настя Каменських презентувала сингл іспанською

Настя Каменський, яка виступає під псевдонімом NK, випустила кліп іспаномовну пісню Elefante.

Читайте: Теперь тебе 30: Дантес вперше за п’ять років презентував новий кліп

– Цей мікс української сопілки та динамічних латиноамериканських ритмів нікого не залишить байдужим, – зазначила співачка.

Раніше Факти ICTV писали, що український гурт Mozgi презентував новий кліп на пісню Space Sheeps.

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