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Little Big випустили новий кліп Rock-Paper-Scissors

Російський гурт Little Big випустив новий кліп на пісню Rock-Paper-Scissors.

Little Big - Rock-Paper-Scissors: премьера клипа

У кліпі Little Big на пісню Rock-Paper-Scissors є відсилання до популярних фільмів, серіалів, музичних відео і навіть до моди.

У відео можна побачити Форрест Гампа, Кім Кардашян з відомої фотосесії і пародію на кліп Біллі Айліш Bad Guy.

Читайте: Slenderbodies зняли кліп в українській колонії суворого режиму

Учасники гурту переодягнені в костюми собак, які нагадують образ пса з серіалу Вілфред з Елайджа Вудом.

Кліп Little Big Rock-Paper-Scissors за кілька годин зібрав вже майже 500 тис. переглядів.

Раніше Факти ICTV писали, що український співак Іван Дорн презентував свій новий міні-альбом у дворі шанувальника.

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