Переклад пісні ELEFANTE читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Elefante обіцяє стати світовим хітом, адже NK вже знає, як підкорювати авторитетні міжнародні чарти. Elefante – це поєднання мелодійної української сопілки з традиційними латиноамериканськими бітами, що створює атмосферу святкового карнавалу.

NK – дівчина-космополіт, вона поєднує культури, підкреслюючи, що музика не знає кордонів, саме тому в її піснях можна почути мікс кількох мов: іспанської, англійської та рідної української.

Кліп Elefante доповнює лірику пісні таємничими підтекстами, де головні герої – особливі магічні персонажі.

Переклад пісні ELEFANTE

Слон

Дуже елегантний,

Дуже довга труба,

гігантська труба.

Уууу

Дуже довга,

гігантська уууу

Дозволь мені взяти тебе в зоопарк,

Зоопарк, зоопарк, зоопарк.

Я буду твоєю чорною пантерою.

Подивися на себе, подивися на себе.

Ти будеш зі мною.

Я відвезу тебе в джунглі.

Джунглі ла ла ла ла ла ла ла ла.

Давайте грати без одягу.

Ла роги па па па па

Ла роги па па па па

Ой летіли ми на тусу.

Мені подобається, що ти робиш,

Мені подобається,

Ой летіли з України

Стоп!

Не будь таким надокучливим.

Мені потрібна твоя любов

Сьогодні ввечері

Давайте зробимо це

У твоєму автомобілі

Підемо в ліс,

Де дуже темно.

Це дуже важко?

Я не боюся великих стовбурів,

Я не боюся збирати гриби,

Я не боюся жорстоких хлопців.

Прибери свої щити.

Дивись на мене,

Дивись, дивись, дивись.

Відчуй мене

І слухай без брехні,

Ліс дощу –

Я не одна.

Відчуй тропічну любов

У нас чотири години.

Мені подобається, як ти рухаєш хоботом.

Відчуйте ритм Джанго Бонго.

Мені подобається, як ти цілуєш мій рот.

Давайте грати в гру любові, це стосується нас.

Пісня ELEFANTE

Текст пісні NK — ELEFANTE

Un elefante

Muy elegante

La trompa muy larga

la trompa gigante

Uuuuu

Muy larga

Uuuu gigante

Let me take you to a zoo

Zoo zoo zoo zoo zoo zoo

Seré tu pantera negra

Look at you look at you

Estarás conmigo alegre

Te llevaré a la jungla

Jungla la la la la la la

Vamos a jugar sin ropa

La trompa pa pa pa pa

La trompa pa pa pa pa

Ой летіли ми на тусу

I like the way you do it

Me gusta

Ой летіли з України

Stop

No seas tan adusto

I need you love

Esta noche

Hagámoslo

En tu coche

Entremos en el bosque

Donde está muy oscuro

Es muy duro?

No les tengo miedo a los grandes troncos

No tengo miedo de recoger hongos

No les tengo miedo a los chicos rudos

Quita quita quita tus escudos

Mira me

Mira mira mira

Siente me

Y escucha sin mentiras

Rain forest

No estoy sola

Feel the tropical love

Tenemos cuatro horas

I like the way you move la trompa

Feel the rhythm of jango bongo

I like the way you kiss la boca

Lets play the game of love nos toca.

Нагадаємо, популярна українська співачка Настя Каменських презентувала сингл іспанською мовою Elefante.