Переклад пісні ELEFANTE читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Elefante обіцяє стати світовим хітом, адже NK вже знає, як підкорювати авторитетні міжнародні чарти. Elefante – це поєднання мелодійної української сопілки з традиційними латиноамериканськими бітами, що створює атмосферу святкового карнавалу.
NK – дівчина-космополіт, вона поєднує культури, підкреслюючи, що музика не знає кордонів, саме тому в її піснях можна почути мікс кількох мов: іспанської, англійської та рідної української.
Кліп Elefante доповнює лірику пісні таємничими підтекстами, де головні герої – особливі магічні персонажі.
Переклад пісні ELEFANTE
Слон
Дуже елегантний,
Дуже довга труба,
гігантська труба.
Уууу
Дуже довга,
гігантська уууу
Дозволь мені взяти тебе в зоопарк,
Зоопарк, зоопарк, зоопарк.
Я буду твоєю чорною пантерою.
Подивися на себе, подивися на себе.
Ти будеш зі мною.
Я відвезу тебе в джунглі.
Джунглі ла ла ла ла ла ла ла ла.
Давайте грати без одягу.
Ла роги па па па па
Ла роги па па па па
Ой летіли ми на тусу.
Мені подобається, що ти робиш,
Мені подобається,
Ой летіли з України
Стоп!
Не будь таким надокучливим.
Мені потрібна твоя любов
Сьогодні ввечері
Давайте зробимо це
У твоєму автомобілі
Підемо в ліс,
Де дуже темно.
Це дуже важко?
Я не боюся великих стовбурів,
Я не боюся збирати гриби,
Я не боюся жорстоких хлопців.
Прибери свої щити.
Дивись на мене,
Дивись, дивись, дивись.
Відчуй мене
І слухай без брехні,
Ліс дощу –
Я не одна.
Відчуй тропічну любов
У нас чотири години.
Мені подобається, як ти рухаєш хоботом.
Відчуйте ритм Джанго Бонго.
Мені подобається, як ти цілуєш мій рот.
Давайте грати в гру любові, це стосується нас.
Читайте: Каменських, Кардашян або Дорофеєва: найсексуальніші зірки в купальниках (ГОЛОСУВАННЯ)
Пісня ELEFANTE
Текст пісні NK — ELEFANTE
Un elefante
Muy elegante
La trompa muy larga
la trompa gigante
Uuuuu
Muy larga
Uuuu gigante
Let me take you to a zoo
Zoo zoo zoo zoo zoo zoo
Seré tu pantera negra
Look at you look at you
Estarás conmigo alegre
Te llevaré a la jungla
Jungla la la la la la la
Vamos a jugar sin ropa
La trompa pa pa pa pa
La trompa pa pa pa pa
Ой летіли ми на тусу
I like the way you do it
Me gusta
Ой летіли з України
Stop
No seas tan adusto
I need you love
Esta noche
Hagámoslo
En tu coche
Entremos en el bosque
Donde está muy oscuro
Es muy duro?
No les tengo miedo a los grandes troncos
No tengo miedo de recoger hongos
No les tengo miedo a los chicos rudos
Quita quita quita tus escudos
Mira me
Mira mira mira
Siente me
Y escucha sin mentiras
Rain forest
No estoy sola
Feel the tropical love
Tenemos cuatro horas
I like the way you move la trompa
Feel the rhythm of jango bongo
I like the way you kiss la boca
Lets play the game of love nos toca.
Нагадаємо, популярна українська співачка Настя Каменських презентувала сингл іспанською мовою Elefante.