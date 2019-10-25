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Open Up: офіційне гасло Євробачення 2020

Оголошено офіційне гасло міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2020.

Open Up: офіційне гасло Євробачення 2020

Пісенний конкурс Євробачення 2020 пройде під гаслом Відкрийся (Open Up).

– Гасло Відкрийся неповне. Відкриємося одне другому, музиці та Роттердаму. Відчуйте свободу завершити цей слоган на свій розсуд. Так ми краще пізнаємо один одного, – зазначив виконавчий продюсер конкурсу Сітце Баккер.

Гасло відображає атмосферу Нідерландів, де відбудеться Євробачення 2020 після перемоги Дункана Лоуренса на конкурсі в Ізраїлі.

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– Ми шукали тему і заклик, які відображають те, що являють собою Нідерланди. Це те, як голландці можуть ідентифікувати себе. Це країна з відкритим розумом, де люди висловлюють свою думку з повагою один до одного.

Гасло Відкрийся закликає відкритися для інших людей і для різних думок, – підсумувала Баккер.

Як повідомлялося, відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

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