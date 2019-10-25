У дитинстві телеведучий Слава Cоломка мріяв стати адвокатом. Акторка Лілія Ребрик – директором універмагу, а співак Арсен Мірзоян відомим архітектором. Більше про мрії українських зірок читайте далі у матеріалі.

В дитинстві мріємо про одне, але коли виростаємо, то освоюємо геть інші професії. Наприклад, телеведучий Володимир Остапчук і співак Павло Зібров мріяли про космос.

– Я хотів бути космонавтом, навіть був майстром спорту з ракетомоделізму, – розповів Володимир Остапчук.

А коментатор пісенного конкурсу Євробачення Тимур Мірошніченко сказав, що хотів ремонтувати світлофори.

– Мабуть, у той момент мені мама читала Дядю Стьопу, і там був такий епізод, коли він горобчика дістав зі світлофора і врятував місто від транспортного колапсу, – додав телеведучий.

Телеведуча Лілія Ребрик мріяла стати директором універмагу, бо їй здавалося, що тоді вона матиме усе.

У Лесі Нікітюк було три варіанти: трансформаторний завод, дитячий дошкільний заклад або посада завуча у школи. Подібна ситуація була і у Володимира Остапчука.

– Це скоріше було вимушене рішення батьків, тому що ми були дуже бідною родиною. У нас троє дітей, і через це був єдиний нормальний ВНЗ і вихід, де не потрібно було платити. Лише в 24 роки я зрозумів, що хочу стати тим, ким є зараз, – розповів Остапчук.

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До слова, 25 жовтня зявилася інформація, що телеведучий Володимир Остапчук розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко після 12 років шлюбу.

Фото: Instagram Володимира Остапчука