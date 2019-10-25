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Иди на жизнь: Тіна Кароль представила лірик-відео на нову пісню

Українська співачка Тіна Кароль презентувала лірик-відео на пісню Иди на жизнь.

тина кароль

Тіна Кароль представила лірик-відео на пісню Иди на жизнь. Музику і слова написав Єгор Солодовников.

Співачка називає нову пісню доленосною, покликаною вселити віру і надію в серця шанувальників.

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Також Иди на жизнь назвали життєстверджуючим маніфестом.

– Всередині кожного з нас є маленька дитина, голос якої потрібно і важливо чути протягом усього життя. Хто ж пророкує нам долю? Ніхто, доля всередині нас! Ми самі собі компас і путівник, потрібно тільки правильно і щиро робити свій вибір по життю! Нехай моя пісня допоможе заглянути в свою душу і почути голос своєї внутрішньої дитини. Довіртеся йому, він підкаже правильний шлях. Ідіть на життя сміливо! – зазначила виконавиця.

Раніше Факти ICTV писали, що український гурт Mozgi презентував новий кліп на пісню Space Sheeps.

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