Тіна Кароль представила лірик-відео на пісню Иди на жизнь. Музику і слова написав Єгор Солодовников.

Співачка називає нову пісню доленосною, покликаною вселити віру і надію в серця шанувальників.

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Також Иди на жизнь назвали життєстверджуючим маніфестом.

– Всередині кожного з нас є маленька дитина, голос якої потрібно і важливо чути протягом усього життя. Хто ж пророкує нам долю? Ніхто, доля всередині нас! Ми самі собі компас і путівник, потрібно тільки правильно і щиро робити свій вибір по життю! Нехай моя пісня допоможе заглянути в свою душу і почути голос своєї внутрішньої дитини. Довіртеся йому, він підкаже правильний шлях. Ідіть на життя сміливо! – зазначила виконавиця.