Відома супермодель Хайді Клум показала свій образ на Хеловін, який святкуватимуть у світі 31 жовтня.
Хайді Клум показала, в якому вбранні зустрічатиме Хеловін 2019. Вона одягла капелюшок у вигляді мізків, а волосся пофарбувала у блакитний колір.
– 5 днів до, – підписала вона відео свого перевтілення.
Шанувальникам сподобався новий образ моделі.
– Хайді, холодний синій – ваш колір, – написали в Instagram.
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Багато хто зазначив, що вона сексі і виглядає чудово.
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До речі, напередодні Хеловіна кияни теж приміряли на себе образи з паралельного світу. Вони вийшли на Парад зомбі у костюмах відьом, страшних клоунів і демонів.