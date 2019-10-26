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5 днів до. Хайді Клум показала свій образ на Хеловін

Відома супермодель Хайді Клум показала свій образ на Хеловін, який святкуватимуть у світі 31 жовтня.

5 днів до. Хайді Клум показала свій образ на Хеловін

Хайді Клум показала, в якому вбранні зустрічатиме Хеловін 2019. Вона одягла капелюшок у вигляді мізків, а волосся пофарбувала у блакитний колір.

– 5 днів до, – підписала вона відео свого перевтілення.

Шанувальникам сподобався новий образ моделі.

– Хайді, холодний синій – ваш колір, – написали в Instagram.

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Багато хто зазначив, що вона сексі і виглядає чудово.

 

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5 Days to #heidiklumhalloween #heidiklumhalloween2019

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

До речі, напередодні Хеловіна кияни теж приміряли на себе образи з паралельного світу. Вони вийшли на Парад зомбі у костюмах відьом, страшних клоунів і демонів.

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