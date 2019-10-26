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Перезапуск Піратів Карибського моря: сценарій напише творець серіалу Чорнобиль

Сценарій Піратів Карибського моря напише творець серіалу Чорнобиль.

Перезапуск Піратів Карибського моря: сценарій напише творець серіалу Чорнобиль

Студія Disney запросила творця серіалу Чорнобиль Крейга Мазіна для перезапуску фільму Пірати Карибського моря.

ЧитайтеСценарист Чорнобиля Крейг Мезін розкрив подробиці зйомок – ексклюзивне інтерв’ю

Разом з ним над написанням сценарію працюватиме Тед Еліот. Він розробляв історію для минулих частин франшизи про пригоди Джека Горобця.

Нагадаємо, що про перезапуск Піратів карибського моря стало відомо ще у жовтні минулого року.

Джерело: THR

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