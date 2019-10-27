У російських ЗМІ почали з’являтися повідомлення з провокативними заголовками Пугачова померла. Прихильники співачки обурилися цим.
У Росії померла Наталія Пугачова – одна з солісток гурту Бурановские бабушки, який був учасником Євробачення 2012.
Причиною смерті стало онкологічне захворювання.
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Але багато російських ЗМІ вказали в своїх заголовках тільки прізвище померлої.
Так, в мережі масово почали поширювати інформацію Народна улюблениця Пугачова померла, Померла всіма улюблена Пугачова, Терміново: померла Пугачова, Пугачова померла від раку.
Це викликало неабияке обурення серед прихильників співачки Алли Пугачової.
Через відповідні повідомлення вони почали хвилюватися за стан Примадонни і були неабияк шоковані.
До слова, раніше Факти ICTV писали про смерть космонавта Олексія Леонова.
Фото: Олександр Бречалов