Кінорежисери Девід Лінч та Ліна Вертмюллер стали лауреатами почесної премії Оскар за видатний внесок у кінематограф.

Почесну премію Оскар за видатний внесок у кінематограф отримали кінорежисери Девід Лінч та Ліна Вертмюллер.

Девід Лінч тричі номінувався на Оскар як найкращий режисер за фільми Людина-слон (1981), Синій оксамит (1987) і Малхолланд Драйв (2002). Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю він отримав за останній фільм.

Всього він зняв 10 повнометражних фільмів, а також культовий серіал Твін Пікс.

Італійка Ліна Вертмюллер – перша жінка у світі, яку номінували на звання найкращого кінорежисера. Це сталося у 1977 році за фільм Паскуаліно Сім красунь. Зараз Вертмюллер 91 рік.

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За свою кар’єру вона зняла більше 30 фільмів, багато з яких носять загадкові довгі назви, наприклад, Кривава ворожнеча між двома чоловіками через вдову, підозрюються політичні мотиви (1978).

Почесної премії удостоївся американський актор Уес Стьюді. Він став актором фільмів після сорока років. Найчастіше Уес Стьюді грає індіанців як в історичних, так і у фантастичних фільмах. Наприклад, Стьюді виконав роль вождя племені інопланетян у фільмі Аватар 2009 року.

Нагадаємо, що до 2009 року ці нагороди вручалися під час основної церемонії разом з іншими преміями Оскар. Тепер для почесних премій виділяють спеціальний вечір Governors Awards, щоб підкреслити їхню соціальну значущість.

У різні роки лауреатами почесної премії ставали Чарлі Чаплін, Уолт Дісней, Боб Хоуп, Хаяо Міядзакі, Софі Лорен та інші.

Джерело: The Academy