Голлівудська акторка Дженніфер Еністон в ефірі телешоу поцілувалася з ведучою.

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон в шоу відомої американської комедіантки Еллен Дедженерес вперше поцілувалася з жінкою.

– Коли ти востаннє цілувалася з жінкою?, – звернулася ведуча до Еністон.

На це питання зірка відповіла, що “не пам’ятає, щоб цілувалася з жінкою” і поцілувала Дедженерес.

– У тебе такі м’які губи, – зауважила актриса після поцілунку.

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Повне інтерв’ю з Еністон буде опубліковано на YouTube пізніше, проте Дедженерес вже розмістила на своїй сторінці в Instagram фото, зроблене під час запису програми.

У мережі з’явився скандальний фрагмент інтерв’ю, в якому Дедженерес цілується з Еністон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Find out how this happened. Tomorrow. @jenniferaniston Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow) 27 Окт 2019 в 3:34 PDT

До речі, зовсім нещодавно Дженніфер Еністон зареєструвалася в Instagram і опублікувала перше фото у своєму акаунті.