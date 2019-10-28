Голлівудська акторка Дженніфер Еністон в ефірі телешоу поцілувалася з ведучою.
Голлівудська актриса Дженніфер Еністон в шоу відомої американської комедіантки Еллен Дедженерес вперше поцілувалася з жінкою.
– Коли ти востаннє цілувалася з жінкою?, – звернулася ведуча до Еністон.
На це питання зірка відповіла, що “не пам’ятає, щоб цілувалася з жінкою” і поцілувала Дедженерес.
– У тебе такі м’які губи, – зауважила актриса після поцілунку.
Читайте: Жінка-боксер поцілувала суперницю у губи і отримала ляпаса
Повне інтерв’ю з Еністон буде опубліковано на YouTube пізніше, проте Дедженерес вже розмістила на своїй сторінці в Instagram фото, зроблене під час запису програми.
У мережі з’явився скандальний фрагмент інтерв’ю, в якому Дедженерес цілується з Еністон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Jennifer Aniston & Ellen DeGeneres! #EllenDeGeneres #JenniferAniston #Ellen17 #EllenShow #EllenTube #Jen #EDbyEllen #Ellen #TheEllenShow
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До речі, зовсім нещодавно Дженніфер Еністон зареєструвалася в Instagram і опублікувала перше фото у своєму акаунті.