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Дженніфер Еністон поцілувала ведучу у губи в ефірі телешоу

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон в ефірі телешоу поцілувалася з ведучою.

Дженніфер Еністон поцілувала ведучу у губи в ефірі телешоу

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон в шоу відомої американської комедіантки Еллен Дедженерес вперше поцілувалася з жінкою.

 – Коли ти востаннє цілувалася з жінкою?, – звернулася ведуча до Еністон.

На це питання зірка відповіла, що “не пам’ятає, щоб цілувалася з жінкою” і поцілувала Дедженерес.

– У тебе такі м’які губи, – зауважила актриса після поцілунку.

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Повне інтерв’ю з Еністон буде опубліковано на YouTube пізніше, проте Дедженерес вже розмістила на своїй сторінці в Instagram фото, зроблене під час запису програми.

У мережі з’явився скандальний фрагмент інтерв’ю, в якому Дедженерес цілується з Еністон.

 

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Jennifer Aniston & Ellen DeGeneres! #EllenDeGeneres #JenniferAniston #Ellen17 #EllenShow #EllenTube #Jen #EDbyEllen #Ellen #TheEllenShow

Публикация от Ellen DeGeneres FC (@ellendegeneres_fc)

 

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Find out how this happened. Tomorrow. @jenniferaniston

Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)

До речі, зовсім нещодавно Дженніфер Еністон зареєструвалася в Instagram і опублікувала перше фото у своєму акаунті.

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