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Найсексуальніша зірка на Governors Awards 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

У Лос-Анджелесі пройшло вручення премії Governors Awards 2019, яку вважають репетицією Оскара.

Найсексуальніша зірка на Governors Awards 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

У Лос-Анджелесі минула так звана репетиція Оскара – Governors Awards 2019. На вручення гуманітарного Оскара зібралися зірки Голівуду – Дженніфер Лопес, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон, Софі Лорен, Шарліз Терон, Олівія Вайлд, Дакота Джонсон і багато інших.

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Премію Американської академії кінематографічних мистецтв Governors Awards вручали за внесок у розвиток кіно. Це вже 11 церемонія, яка пройшла у Dolby Theater.

Факти ICTV пропонують обрати найсексуальнішу зірку на червоній доріжці.

До речі, кіностудії назвали претендентів на американську премію Оскар 2020 у номінації за найкращу чоловічу роль.

Фото: Getty Images

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