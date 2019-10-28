У мережі з’явився трейлер міні-серіалу Дракула, який буде складатися з трьох частин.

Компанія BBC опублікувала перший трейлер міні-серіалу Дракула, який стане новою екранізацією роману Брема Стокера.

Головну роль у міні-серіале виконає Клас Банг. Також у картині знімаються Джон Хеффернан, Доллі Уеллс, Джонатан Аріс і Джоанна Сканлан.

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Дія картини починається в 1897 у Трансільванії, в замку графа Дракули. Звідти вампір відправляється в вікторіанський Лондон в пошуках свіжої крові.

Прем’єра телесеріалу запланована на цю зиму.

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