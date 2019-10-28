У ЗМІ з’явилася інформація, що у російського музичного продюсера Максима Фадєєва стався серцевий напад. Пізніше його представник спростував це.

У ЗМІ вранці 28 жовтня з’явилася інформація, що російський продюсер Максим Фадєєв переніс серцевий напад. Йшлося про те, що йому стало погано напередодні вночі. У нього діагностували передінфарктний стан – напад ішемічної хвороби через нервове виснаження.

Пізніше у розмові з пресою представник продюсера спростував цю інформацію:

– Це все абсолютна дурниця. З ним все добре.

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51-річний Фадєєв відомий співпрацею з такими артистками як Лінда, Катя Лель, Наргиз Закірова і Глюк’oZа. Він також створив групу Serebro і музичний лейбл MALFA.

До речі, співачка Майлі Сайрус потрапила до лікарні з тонзилітом.

Джерело: Super

Фото: fadeevmaxim