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Відьмак: дата прем’єри і кадри серіалу

Netflix покаже першу серію Відьмака 16 грудня.

відьмак

Прем’єра серіалу Відьмак відбудеться 16 грудня, а в стріммінговому сервісі Netflix перша серія з’явиться наступного дня – 17 грудня.

Шоураннер Відьмака Лорен Хіссрич і Фрейя Аллан, виконавиця ролі Цирі, провели прес-конференцію, на якій розповіли про серіал.

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За словами Хіссрич, Геральту відвели багато екранного часу, але Цирі і Йеніфер також отримають достатньо уваги.

– Ви отримаєте всі дії в світі. Є насильство, кров, секс, мертві діти. Але навіть коли ти все це виносиш, є великі моменти чистої драми, людські моменти. Фентезі — це нормальні люди в ненормальних місцях і ситуаціях, – розповіла Хіссрич.

Також в мережу потрапили перші кадри з серіалу.

Відьмак: дата прем’єри і кадри серіалу / 6 фотографий

Нагадаємо, зйомки серіалу Відьмак стартували 5 листопада в Будапешті.

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