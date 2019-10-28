Зірку серіалу Надприродне Джареда Падалекі заарештували у техаському місті Остін.

У штаті Техас був заарештований американський актор Джаред Падалекі, який зіграв головну роль у серіалі Надприродне.

Попередньо, Джаред Падалекі у стані алкогольного сп’яніння побився з барменом у клубі Stereotype. Коли друг Падалекі вивів його на вулицю, то актор побився і з ним. Бійка потрапила на відео.

На місце події приїхали поліцейські. Уточнюється, що актор показав їм пачку грошей, після чого зірку заарештували.

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За Падалекі призначили мінімальну суму застави – $15 тис. Чи внесли вже за нього гроші поки невідомо.

Офіційних коментарів інциденту поки немає.

До речі, у США заарештували співака R. Kelly за звинуваченням у дитячій порнографії, спокушанні неповнолітніх та ухиленні від правосуддя.

Джерело: TMZ