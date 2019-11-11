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People’s Choice Awards 2019 – хто став лауреатом народної премії

У США відгриміла церемонія нагородження People’s Choice Awards 2019. Хто став лауреатом премії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

People’s Choice Awards 2019 – хто став лауреатом народної премії

У США відбулася церемонія нагородження People’s Choice Awards 2019. Премія присуджується акторам, музикантам та іншим діячам культури за підсумками глядацького голосування.

Читайте: М1 Music Awards 2019 – список номінантів премії (ГОЛОСУВАННЯ)

У 2019 року в голосуванні взяв участь понад мільярд людей.

Лауреати People’s Choice Awards:

  • Найкращий фільм – Месники: Фінал
  • Найкраща комедія – Загадкове вбивство
  • Найкращий екшн-фільм – Месники: Фінал
  • Найкращий драматичний фільм – Після
  • Найкращий сімейний фільм – Алладін
  • Найкращий актор – Роберт Дауні-молодший, Месники: Фінал
  • Найкраща актриса – Зендая, Людина-павук: Далеко від дому
  • Найкращий драматичний актор – Коул Спроус, За п’ять кроків до кохання
  • Найкращий комедійний актор – Ной Сентінео, Ідеальне побачення
  • Найкращий актор екшн-фільму – Том Холланд, Людина-павук: Далеко від дому
  • Найкраща зірка анімаційного фільму – Бейонсе, Король Лев
  • Найкращий серіал – Дуже дивні справи
  • Найкращий драматичний серіал – Дуже дивні справи
  • Найкращий комедійний серіал – Теорія великого вибуху
  • Найкраще реаліті-шоу – Сімейство Кардашян
  • Найкраще конкурсне шоу – America’s Got Talent
  • Найкращий актор серіалу – Коул Спроус, Рівердейл
  • Найкраща актриса серіалу – Міллі Боббі Браун, Дуже дивні справи
  • Найкраща драматична актриса серіалу – Зендая, Ейфорія
  • Найкраща комедійна актриса телешоу – Крістен Белл, У кращому світі
  • Найкраще денне ток-шоу – Ток-шоу Елен Дедженерес
  • Найкраще вечірнє ток-шоу – Нічне шоу з Джиммі Феллоном
  • Найкращий учасник конкурсного шоу – Ханна Браун, шоу Холостячка
  • Найкраща зірка реаліті-шоу – Хлої Кардашян, Сімейство Кардашян
  • Найкращий оригінальний серіал – Іноземка
  • Найкраще науково-фантастичне шоу – Смеркові мисливці
  • Найкращий співак – Шон Мендес
  • Найкраща співачка – Біллі Айлиш
  • Найкраща група – Black Pink
  • Найкраща пісня – Señorita – Шон Мендес ft. Каміла Кобельо
  • Найкращий альбом – Тейлор Свіфт – Lover
  • Найкращий кантрі-виконавець – Блейк Шелтон
  • Найкращий виконавець латиноамериканської музики – Беккі Джі
  • Найкраще відео – Kill This Love – Black Pink
  • Найкращий тур – Black Pink
  • Найкращий youtube-блогер – Девід Добрик
  • Найкращий б’юті-інфлюенсер – Bretman Rock
  • Найкраща соціальна зірка – Еллен Дедженерес
  • Найкраща тварина-зірка – Мопс Doug the Pug
  • Найкращий комедійний номер – Кевін Харт, Кевін Харт: Безвідповідальний
  • Найстильніша зірка – Гаррі Стайлс
  • Людина, яка змінила правила – Сімона Байлс

Раніше Факти ICTV писали, що у Лос-Анджелесі відбулася 71-а урочиста церемонія вручення нагороди телеакадемії США – премії Еммі.

Фото: Getty Images

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