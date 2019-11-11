У США відгриміла церемонія нагородження People’s Choice Awards 2019. Хто став лауреатом премії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У США відбулася церемонія нагородження People’s Choice Awards 2019. Премія присуджується акторам, музикантам та іншим діячам культури за підсумками глядацького голосування.

Читайте: М1 Music Awards 2019 – список номінантів премії (ГОЛОСУВАННЯ)

У 2019 року в голосуванні взяв участь понад мільярд людей.

Лауреати People’s Choice Awards:

Найкращий фільм – Месники: Фінал

Найкраща комедія – Загадкове вбивство

Найкращий екшн-фільм – Месники: Фінал

Найкращий драматичний фільм – Після

Найкращий сімейний фільм – Алладін

Найкращий актор – Роберт Дауні-молодший, Месники: Фінал

Найкраща актриса – Зендая, Людина-павук: Далеко від дому

Найкращий драматичний актор – Коул Спроус, За п’ять кроків до кохання

Найкращий комедійний актор – Ной Сентінео, Ідеальне побачення

Найкращий актор екшн-фільму – Том Холланд, Людина-павук: Далеко від дому

Найкраща зірка анімаційного фільму – Бейонсе, Король Лев

Найкращий серіал – Дуже дивні справи

Найкращий драматичний серіал – Дуже дивні справи

Найкращий комедійний серіал – Теорія великого вибуху

Найкраще реаліті-шоу – Сімейство Кардашян

Найкраще конкурсне шоу – America’s Got Talent

Найкращий актор серіалу – Коул Спроус, Рівердейл

Найкраща актриса серіалу – Міллі Боббі Браун, Дуже дивні справи

Найкраща драматична актриса серіалу – Зендая, Ейфорія

Найкраща комедійна актриса телешоу – Крістен Белл, У кращому світі

Найкраще денне ток-шоу – Ток-шоу Елен Дедженерес

Найкраще вечірнє ток-шоу – Нічне шоу з Джиммі Феллоном

Найкращий учасник конкурсного шоу – Ханна Браун, шоу Холостячка

Найкраща зірка реаліті-шоу – Хлої Кардашян, Сімейство Кардашян

Найкращий оригінальний серіал – Іноземка

Найкраще науково-фантастичне шоу – Смеркові мисливці

Найкращий співак – Шон Мендес

Найкраща співачка – Біллі Айлиш

Найкраща група – Black Pink

Найкраща пісня – Señorita – Шон Мендес ft. Каміла Кобельо

Найкращий альбом – Тейлор Свіфт – Lover

Найкращий кантрі-виконавець – Блейк Шелтон

Найкращий виконавець латиноамериканської музики – Беккі Джі

Найкраще відео – Kill This Love – Black Pink

Найкращий тур – Black Pink

Найкращий youtube-блогер – Девід Добрик

Найкращий б’юті-інфлюенсер – Bretman Rock

Найкраща соціальна зірка – Еллен Дедженерес

Найкраща тварина-зірка – Мопс Doug the Pug

Найкращий комедійний номер – Кевін Харт, Кевін Харт: Безвідповідальний

Найстильніша зірка – Гаррі Стайлс

Людина, яка змінила правила – Сімона Байлс

Раніше Факти ICTV писали, що у Лос-Анджелесі відбулася 71-а урочиста церемонія вручення нагороди телеакадемії США – премії Еммі.