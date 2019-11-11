У США відгриміла церемонія нагородження People’s Choice Awards 2019. Хто став лауреатом премії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
У США відбулася церемонія нагородження People’s Choice Awards 2019. Премія присуджується акторам, музикантам та іншим діячам культури за підсумками глядацького голосування.
Читайте: М1 Music Awards 2019 – список номінантів премії (ГОЛОСУВАННЯ)
У 2019 року в голосуванні взяв участь понад мільярд людей.
Лауреати People’s Choice Awards:
- Найкращий фільм – Месники: Фінал
- Найкраща комедія – Загадкове вбивство
- Найкращий екшн-фільм – Месники: Фінал
- Найкращий драматичний фільм – Після
- Найкращий сімейний фільм – Алладін
- Найкращий актор – Роберт Дауні-молодший, Месники: Фінал
- Найкраща актриса – Зендая, Людина-павук: Далеко від дому
- Найкращий драматичний актор – Коул Спроус, За п’ять кроків до кохання
- Найкращий комедійний актор – Ной Сентінео, Ідеальне побачення
- Найкращий актор екшн-фільму – Том Холланд, Людина-павук: Далеко від дому
- Найкраща зірка анімаційного фільму – Бейонсе, Король Лев
- Найкращий серіал – Дуже дивні справи
- Найкращий драматичний серіал – Дуже дивні справи
- Найкращий комедійний серіал – Теорія великого вибуху
- Найкраще реаліті-шоу – Сімейство Кардашян
- Найкраще конкурсне шоу – America’s Got Talent
- Найкращий актор серіалу – Коул Спроус, Рівердейл
- Найкраща актриса серіалу – Міллі Боббі Браун, Дуже дивні справи
- Найкраща драматична актриса серіалу – Зендая, Ейфорія
- Найкраща комедійна актриса телешоу – Крістен Белл, У кращому світі
- Найкраще денне ток-шоу – Ток-шоу Елен Дедженерес
- Найкраще вечірнє ток-шоу – Нічне шоу з Джиммі Феллоном
- Найкращий учасник конкурсного шоу – Ханна Браун, шоу Холостячка
- Найкраща зірка реаліті-шоу – Хлої Кардашян, Сімейство Кардашян
- Найкращий оригінальний серіал – Іноземка
- Найкраще науково-фантастичне шоу – Смеркові мисливці
- Найкращий співак – Шон Мендес
- Найкраща співачка – Біллі Айлиш
- Найкраща група – Black Pink
- Найкраща пісня – Señorita – Шон Мендес ft. Каміла Кобельо
- Найкращий альбом – Тейлор Свіфт – Lover
- Найкращий кантрі-виконавець – Блейк Шелтон
- Найкращий виконавець латиноамериканської музики – Беккі Джі
- Найкраще відео – Kill This Love – Black Pink
- Найкращий тур – Black Pink
- Найкращий youtube-блогер – Девід Добрик
- Найкращий б’юті-інфлюенсер – Bretman Rock
- Найкраща соціальна зірка – Еллен Дедженерес
- Найкраща тварина-зірка – Мопс Doug the Pug
- Найкращий комедійний номер – Кевін Харт, Кевін Харт: Безвідповідальний
- Найстильніша зірка – Гаррі Стайлс
- Людина, яка змінила правила – Сімона Байлс
Раніше Факти ICTV писали, що у Лос-Анджелесі відбулася 71-а урочиста церемонія вручення нагороди телеакадемії США – премії Еммі.