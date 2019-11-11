До Всесвітнього дня шопінгу Факти ICTV створили тест, на основі ознак ономанії. Як дізнатися шопоголік ви чи ні – дивіться в нашому матеріалі.

Всесвітній день шопінгу відзначають 11 листопада. До цього процесу можна ставитися по-різному, однак їздити на закупи доводиться нам усім. Хоча існують люди, які просто не уявляють свого життя без шопінгу, а їхні дні без купівлі перетворюються в періоди депресії та поганого настрою. Йдеться про шопоголіків.

Психологи в усьому світі закликають звернути увагу на захворювання ХХI століття – шопоголізм, яке в медичних колах називають ономанією або компульсивним розладом споживання.

Шопоголізм – непереборне бажання щось купувати без необхідності, заради задоволення від самого процесу. Придбання нових речей стає відпочинком, розвагою та сенсом життя.

Згідно з дослідженнями німецької Вищої медичної школи Ганновера у 2018 році, в середньому 7% жителів різних країн світу відчувають симптоми ономанії, водночас в Європі та США кількість шопоголіків за останні 20 років стрімко зросла.

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Вчені зазначають, що симптомами шопоголізму як психічного розладу є гостре бажання купувати нові речі або почуття занепокоєння, яке можна полегшити, вирушивши на закупи.

Також серед ознак ономанії виділяють використання шопінгу заради придушення негативних емоцій.

Простими словами, коли насварив шеф, образив чоловік чи погода погана, то жінки за хорошим настроєм люблять вирушати в торговий центр, аби потішити себе шопінгом.

До слова, залежність розвивається незалежно від прибутку, а куплене не обов’язково повинно бути коштовним. Імовірніше мета полягає в кількості, а не у вартості.

Психологи вже встигли назвали деякі ознаки шопоголізму у людей. На їх підставі Факти ICTV створили тест, пройшовши який можна розгледіти у собі шопоголіка.

Проведіть профілактику шопоголізму, подивившись сюжет Фактів ICTV про те, як не стати жертвою маркетингових ходів.