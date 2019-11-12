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Кидають телефони і кричать: як зриваються зірки

У шоу-бізнесі теж працюють люди, які можуть просто не витримати навантаження і зірватися на інших. Українські зірки розповіли, як інколи самі злились на інших.

Фагот

Соліст гурту ТНМК Фагот розповів, що одного разу розізлився на непрошену стилістку.

– Я зірвався, пам’ятаю, так, потім вибачався перед ними, перед нею, але був нюанс такий, знаєш, – розповів співак.

Проте їй іще пощастило, адже американська акторка Ліндсі Лохан одного разу викинула помічника з авто, а супермодель з Великої Британії Наомі Кемпбел кинула в асистентку телефон.

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Телеведучий Слава Соломка також колись розлютився через те, що йому принесли занадто великі штани. Він не просто кричав на помічників, а ще й бив одягом об стіл.

 

До слова, телеведуча Регіна Тодоренко розповіла про те, які має стосунки з чоловіком та про сварки з ним.

Джерело: Ранок у великому місті

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