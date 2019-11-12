Українська телеведуча Алла Мазур зізналася, що в неї виявили злоякісну пухлину.

Алла Мазур повідомила, що спочатку не хотіла розповідати про свою хворобу, але зрозуміла, що не можна боятися.

Вона зазначила, що українці повинні змінити ставлення до онкозахворювань і навчитися говорити про них відкрито і спокійно.

Я починаю боротися. Вдячна собі, що знайшла час для огляду. Вдячна українським лікарям, які вчасно відправили на біопсію, виконавши міжнародний протокол. Вдячна за допомогу моїй родині, моїм друзям, моїм колегам, готовим підставити плече у важку хвилину, – написала Алла Мазур у Facebook.

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Відома телеведуча закликала всіх жінок, особливо після 45 років, хоча би раз на рік проходити профілактичний огляд.

Вона також додала, що незважаючи на хворобу, не планує припиняти працювати.

Боротьба почалася, і я вже відчула: шлях не буде легким. Але я планую працювати далі, не випадати з життя. І вірю, що наступний пост на цю тему – нехай і через певний час – буде про перемогу.

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Фото: Алла Мазур