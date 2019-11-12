PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Починаю боротися: у Алли Мазур виявили рак

Українська телеведуча Алла Мазур зізналася, що в неї виявили злоякісну пухлину.

алла мазур

Алла Мазур повідомила, що спочатку не хотіла розповідати про свою хворобу, але зрозуміла, що не можна боятися.

Вона зазначила, що українці повинні змінити ставлення до онкозахворювань і навчитися говорити про них відкрито і спокійно.

Я починаю боротися. Вдячна собі, що знайшла час для огляду. Вдячна українським лікарям, які вчасно відправили на біопсію, виконавши міжнародний протокол. Вдячна за допомогу моїй родині, моїм друзям, моїм колегам, готовим підставити плече у важку хвилину, – написала Алла Мазур у Facebook.

Читайте: Вчені знайшли причину виникнення раку

Відома телеведуча закликала всіх жінок, особливо після 45 років, хоча би раз на рік проходити профілактичний огляд.

Вона також додала, що незважаючи на хворобу, не планує припиняти працювати.

Боротьба почалася, і я вже відчула: шлях не буде легким. Але я планую працювати далі, не випадати з життя. І вірю, що наступний пост на цю тему – нехай і через певний час – буде про перемогу.

Раніше відома ведуча і блогер Яніна Соколова зізналася, як їй вдалося побороти рак.

Фото: Алла Мазур 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Індії через невідому хворобу померли шестеро дітей, ще семеро в лікарні
В Індії через невідому хворобу померли шестеро дітей, ще семеро в лікарні
віл
Вчені виявили новий штам ВІЛ вперше за 19 років
рак
Знайдено спосіб зупинити поширення раку
Ведуча дізналася про рак грудей у прямому ефірі
Ведуча дізналася про рак грудей у прямому ефірі
На Тернопільщині не підтвердили випадок сибірської виразки в дитини
На Тернопільщині не підтвердили випадок сибірської виразки в дитини
У Тернопільській області щеплений чоловік захворів на дифтерію
У Тернопільській області щеплений чоловік захворів на дифтерію
В Україні вперше з 2017 зафіксовано новий випадок поліомієліту
В Україні вперше з 2017 зафіксовано новий випадок поліомієліту
Вчений
Значна частина ліків від раку може бути безкорисною – дослідники
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка