Колишня зірка збірної Англії з футболу Девід Бекхем зі своєю дружиною Вікторією та восьмирічною донькою Харпер Севен оригінально привітали всіх зі Всесвітнім днем доброти.
Девід Бекхем та його дочка Харпер Севен у День доброти записали коротке відео, яке опублікувала в своєму Instagram Вікторія Бекхем.
У короткому ролику дівчинка, стоячи біля каміна, бажає всім щасливого дня після хлопка знаменитого тата.
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Не менш знаменита мама-дизайнер до Дня доброти записала кілька роликів. В одному з них Вікторія провела опитування серед співробітників своєї компанії, а потім закликала кожен день бути добрішими до себе та інших.
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А Факти ICTV до свята зібрали знімки, які мотивують творити добро та людяніше ставитися до навколишніх.
Джерело: victoriabeckham