Колишня зірка збірної Англії з футболу Девід Бекхем зі своєю дружиною Вікторією та восьмирічною донькою Харпер Севен оригінально привітали всіх зі Всесвітнім днем ​​доброти.

Девід Бекхем та його дочка Харпер Севен у День доброти записали коротке відео, яке опублікувала в своєму Instagram Вікторія Бекхем.

У короткому ролику дівчинка, стоячи біля каміна, бажає всім щасливого дня після хлопка знаменитого тата.

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Не менш знаменита мама-дизайнер до Дня доброти записала кілька роликів. В одному з них Вікторія провела опитування серед співробітників своєї компанії, а потім закликала кожен день бути добрішими до себе та інших.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Kisses from Harper Seven on #worldkindnessday X VB Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 13 Ноя 2019 в 2:28 PST

А Факти ICTV до свята зібрали знімки, які мотивують творити добро та людяніше ставитися до навколишніх.

Джерело: victoriabeckham