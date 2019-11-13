Іван Дорн та інші відомі українці знялися у ремейку першого в українському шоу-бізнесі кліпу ВВ – Танці.

Музикант Іван Дорн, актори Володимир Остапчук та Андрій Шабанов, а також відеоблогер Ян Гордієнко (YanGo) знялися у ремейку кліпу ВВ – Танці, який вийшов 30 років тому.

Відеоробота, яку представлено на YouTube-каналі СЛУХ, один в один відображає кліп, який вважається першим в українському шоу-бізнесі.

Сам Іван Дорн знявся в образі Олега Скрипки.

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Цікаво, що для зйомок ремейку було використано бас-гітару співзасновника гурту Олександр Піпи, на якій він грав у кліпі ВВ 1989 року.

Нагадаємо, Іван Дорн презентував свій EP Три хороших песни у дворі шанувальника.