Іван Дорн та інші відомі українці знялися у ремейку першого в українському шоу-бізнесі кліпу ВВ – Танці.
Музикант Іван Дорн, актори Володимир Остапчук та Андрій Шабанов, а також відеоблогер Ян Гордієнко (YanGo) знялися у ремейку кліпу ВВ – Танці, який вийшов 30 років тому.
Відеоробота, яку представлено на YouTube-каналі СЛУХ, один в один відображає кліп, який вважається першим в українському шоу-бізнесі.
Сам Іван Дорн знявся в образі Олега Скрипки.
Читайте: To Be Mine: MARUV випустила кліп на пісню з нового альбому
Цікаво, що для зйомок ремейку було використано бас-гітару співзасновника гурту Олександр Піпи, на якій він грав у кліпі ВВ 1989 року.
Нагадаємо, Іван Дорн презентував свій EP Три хороших песни у дворі шанувальника.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+