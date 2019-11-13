Німецький гурт Lindemann виступить у Києві 6 березня 2020 року.

Lindemann виступить у Києві 6 березня в столичному клубі Stereo Plaza.

Купити квитки на концерт Lindemann в Києві можна буде з 18 листопада. А поки є можливість заповнити форму на отримання коду, за яким можна викупити квитки ще під час закритого продажу.

Lindemann виступить в Києві в рамках свого європейського турне. До слова, квитки на концерти в Європі були розпродані за лічені години.

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Гурт Lindemann є проектом фронтмена легендарних Rammstein Тилля Ліндеманна і мультиінструменталіста Петера Тагтгрена, який відомий як лідер гуртів Pain та Hypocrisy.

22 листопада Lindemann представлять свій другий альбом під назвою F&M, а через чотири місяці його можна буде почути в Києві.

Нагадаємо, 2 листопада гурт Lindemann представив кліп на пісню Knebel.