Американський співак Джон Ледженд став найсексуальнішим чоловіком у світі за версією журналу People.

40-річний Джон Ледженд названий найсексуальнішим чоловіком у світі і розповів, що він приголомшений таким визнанням через рік після того, як такого ж титулу удостоїли актора Ідріса Ельбу.

1995 John would be very perplexed to be following 2018 @IdrisElba as #SexiestManAlive. Hell, 2019 John is about as equally perplexed but thank you @People for finding me sexy. I’ll take it pic.twitter.com/Gw1la5Ebv4 — John Legend (@johnlegend) November 13, 2019

Дружина Ледженда модель Кріссі Тайген сказала, що пишається чоловіком, а після попросила його йти додому.

Читайте: Журнал People назвав найкрасивішу жінку світу

– Ми хочемо посміятися над тобою особисто, – написала вона.

Через кілька годин вона оновила опис своєї сторінки в Twitter і написала, що “зараз спить з найсексуальнішим чоловіком у світі”.

Також вона зробила допис, в якому повідомила, що “найсексуальніший чоловік у світі зробив їй бутерброд з шинкою”.

the sexiest man alive just made me a ham sandwich — christine teigen (@chrissyteigen) November 13, 2019

Нагадаємо, у 2018 році журнал People визнав найкрасивішою жінкою року американську співачку Pink.