40-річний Джон Ледженд названий найсексуальнішим чоловіком у світі і розповів, що він приголомшений таким визнанням через рік після того, як такого ж титулу удостоїли актора Ідріса Ельбу.

1995 John would be very perplexed to be following 2018 @IdrisElba as #SexiestManAlive. Hell, 2019 John is about as equally perplexed but thank you @People for finding me sexy. I’ll take it pic.twitter.com/Gw1la5Ebv4

— John Legend (@johnlegend) November 13, 2019