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Названо найсексуальнішого чоловіка у світі

Американський співак Джон Ледженд став найсексуальнішим чоловіком у світі за версією журналу People.

джон ледженд

40-річний Джон Ледженд названий найсексуальнішим чоловіком у світі і розповів, що він приголомшений таким визнанням через рік після того, як такого ж титулу удостоїли актора Ідріса Ельбу.

Дружина Ледженда модель Кріссі Тайген сказала, що пишається чоловіком, а після попросила його йти додому.

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– Ми хочемо посміятися над тобою особисто, – написала вона.

Через кілька годин вона оновила опис своєї сторінки в Twitter і написала, що “зараз спить з найсексуальнішим чоловіком у світі”.

Також вона зробила допис, в якому повідомила, що “найсексуальніший чоловік у світі зробив їй бутерброд з шинкою”.

Нагадаємо, у 2018 році журнал People визнав найкрасивішою жінкою року американську співачку Pink.

 

Фото: Dreamstime

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