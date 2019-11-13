НВО веде переговори з акторами і творцями Друзів щодо продовження культового серіалу.

Переговори щодо відродження серіалу Друзі ще далекі від завершення, тож про возз’єднання культової компанії говорити зарано. Однак надія на те, що фанати Друзів зможуть побачити продовження свого улюбленого комедійного серіалу, все ж є.

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HBO не має наміру йти на компроміси, і якщо шоу відродять, то головні ролі обов’язково виконають актори з оригінального складу – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт ЛеБлан, Метью Перрі і Девід Швіммер.

Нагадаємо, що раніше всі артисти і шоураннер категорично заперечували можливість зйомок 11 сезону Друзів.

Джерело: The Hollywood Reporter